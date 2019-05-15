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Порошенко подписал "языковой закон"

Новости » Политика    15.05.2019 - 15:43
Порошенко подписал "языковой закон"
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Теперь закон будет опубликован в издании "Голос Украины"

Действующий президент Петр Порошенко подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает РБК-Украина.

Порошенко подписал &quot;языковой закон&quot;

Президент подчеркнул, что закон никоим образом не затрагивает ни один язык нацменьшинств."Подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности. Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине. Я горжусь тем, что удалось без давления или принуждения сделать за последние 5 лет так, чтобы это законодательное урегулирование никого не ущемляло", - отметил Порошенко.

По мнению действующего главы государства, тщательное обсуждение "языкового закона" пошло ему на пользу.

"Тщательное обсуждение закона о языке точно пошло ему на пользу. Пытались учесть мнения всех заинтересованных сторон, исповедующих государственную политику. Одно мнение, которое мы не собирались учитывать, - это мнение Москвы. Пусть занимаются русским языком", - сказал он.

"Сегодня в этот исторический день для меня высокая гордость и высокая честь поставить подпись на этом документе", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Верховная рада 25 апреля одобрила во втором чтении "языковой закон", его поддержали 278 нардепов.

Так, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Он также подчеркнул, что закон никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства.

Отметим, сразу после принятия документа Порошенко анонсировал, что подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. Он подчеркнул, что принятие закона специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что этот закон не о выборах. Президент напомнил, что работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

Подчеркнем, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать "языковой закон" после инаугурации.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 14 мая подписал "языковой закон". Он безотлагательно передал закон через Аппарат на подпись президенту Украины.

Так, подписанию и публикацию "языкового закона" пытались воспрепятствовать. В Окружной административный суд Киева 10 мая поступило заявление к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать "языковой закон".

Истец просил суд в порядке обеспечения административного иска запретить Парубию  и любому из отдельных народных депутатов и работников Аппарата ВР совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона.

Однако на следующий день ОАСК отказал в удовлетворении заявления. Суд подчеркнул, что заявитель не доказал противоправность действий Парубия в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства.

Парубий подписал "языковой закон" Рада разблокировала подписание "языкового закона"
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