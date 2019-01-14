Итоги дня: 14 января

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)
В Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Возгорание произошло в 16:17, в здании на улице Лаврской, 23.
По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв м. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.
Сообщается, что из-за пожара в направлении Киево-Печерской лавры приостановлено движение троллейбусов.
Фото: Павел Адамович (gazeta.pl)
Мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений. Накануне Адамович подвергся нападению на глазах у сотни людей во время благотворительной акции. Он перенес пять часов операции на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь.
Как сообщалось ранее сообщалось, 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом, пробравшись на сцену, де виступав мер.
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает вооруженное противостояние на Донбассе "недоразумением". Об этом он заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком. В частности, Лукашенко выступил за скорейшее завершение вооруженного противостояния на Донбассе.
"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - заявил он.
Сеть бурно отреагировала на заявление Лукашенко
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)
На днях президент Украины Петр Порошенко предложил РПЦ доказать собственную каноничность и продемонстрировать собственный томос. Вместе с тем гарант тонко потроллил россиян, сказав, что "их томос подписан Сталиным".
Слова президента повеселили пользователей социальных сетей. В частности украинцы уверены в том, что у Русской православной церкви нет никакой каноничности, а потому она является "самой обычной сектой".
Коллаж РБК-Украина
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая ныне проживает и выступает в России, устроила скандал персоналу аэропорта Шереметьево в Москве. Крики и нецензурную брань артистки записал на видео свидетель инцидента.
Певице не понравилось обслуживание в VIP-зале московского аэропорта, она ругалась матом на девушку - сотрудницу аэропорта, говорила, что ей не нужны извинения, а нужен професионализм. Лобода подчеркнула, что она во время своих выступлений всегда выкладывается на все сто процентов и требует такого же отношения к выполнению своей работы от окружающих.