Итоги дня: 14 января

В Киеве горит одно из зданий Киево-Печерской лавры

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

В Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Возгорание произошло в 16:17, в здании на улице Лаврской, 23.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв м. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

Сообщается, что из-за пожара в направлении Киево-Печерской лавры приостановлено движение троллейбусов.

Мэр Гданьска умер после ножевого ранения

Фото: Павел Адамович (gazeta.pl)

Мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений. Накануне Адамович подвергся нападению на глазах у сотни людей во время благотворительной акции. Он перенес пять часов операции на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщалось ранее сообщалось, 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом, пробравшись на сцену, де виступав мер.

Лукашенко назвал "недоразумением" боевые действия на Донбассе

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает вооруженное противостояние на Донбассе "недоразумением". Об этом он заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком. В частности, Лукашенко выступил за скорейшее завершение вооруженного противостояния на Донбассе.

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - заявил он.

Сеть бурно отреагировала на заявление Лукашенко

Порошенко потроллил россиян томосом и Сталиным

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

На днях президент Украины Петр Порошенко предложил РПЦ доказать собственную каноничность и продемонстрировать собственный томос. Вместе с тем гарант тонко потроллил россиян, сказав, что "их томос подписан Сталиным".

Слова президента повеселили пользователей социальных сетей. В частности украинцы уверены в том, что у Русской православной церкви нет никакой каноничности, а потому она является "самой обычной сектой".

Лобода обругала сотрудников аэропорта (видео)

Коллаж РБК-Украина

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая ныне проживает и выступает в России, устроила скандал персоналу аэропорта Шереметьево в Москве. Крики и нецензурную брань артистки записал на видео свидетель инцидента.

Певице не понравилось обслуживание в VIP-зале московского аэропорта, она ругалась матом на девушку - сотрудницу аэропорта, говорила, что ей не нужны извинения, а нужен професионализм. Лобода подчеркнула, что она во время своих выступлений всегда выкладывается на все сто процентов и требует такого же отношения к выполнению своей работы от окружающих.