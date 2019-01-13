На мэра Гданьска напал неизвестный

Фото: Павел Адамович (из открытых источников)

Нападение произошло во время выступления главы города

Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta.pl.

Как сообщается, нападение произошло во время праздничного концерта.

Отмечено, что нападавший пролез на сцену, где выступал мэр, и нанес удар ножом. По предварительной информации Адамович остался жив, однако на машине скорой помощи был отправлен в больницу.

Так, нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска.

Вместе с тем, нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что под Гданськом (Польша) в поселке Хващино группа пьяных поляков напала на дом, где проживают украинцы, которые легально работают в польской компании.

Местный бизнесмен, который пытался заступиться за своих рабочих из Украины, также пострадал в ходе нападения.