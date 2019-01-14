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В направлении Киево-Печерской лавры приостановлено движение троллейбусов из-за пожара

Новости » Общество    14.01.2019 - 18:45
В направлении Киево-Печерской лавры приостановлено движение троллейбусов из-за пожара
Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Троллейбусы не курсируют с 17:48

В Киеве из-за пожара на территории Киево-Печерской лавры приостановили движение троллейбусов маршрута № 38. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, движение троллейбусов приостановлено с 17:48.

"Движение перекрыто в связи с тушением пожара в здании по адресу: вул. Лаврская, 23", - говорится в сообщении.

 

ВЖИВУЮ. В ЛАВРЕ ПОЖАР

Опубликовано УНН - Украинские Национальные Новости Понедельник, 14 января 2019 г.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 м. кв На месте работает 11 единиц пожарноспасательной техники и около 44 человек личного состава. Пожар все еще не потушили.

РБК-Украина писало, что вечером 12 января 2019 в Калуше возник пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим", который занимается переработкой нефтепродуктов.

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