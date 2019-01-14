Підсумки дня: 14 січня

У Києві горить одна з будівель Києво-Печерської лаври

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

У Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирському комплексу Києво-Печерської лаври. Займання сталося о 16:17, в будівлі на вулиці Лаврській, 23.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. В даний час площа становить орієнтовно 200 м. кв На місці працює 11 одиниць пожарноспасательной техніки і близько 44 чоловік особового складу.

Повідомляється, що через пожежу у напрямку Києво-Печерської лаври призупинено рух тролейбусів.

Мер Гданська помер після ножового поранення

Фото: Павел Адамович (gazeta.pl)

Мер Гданська (Польща) Павел Адамович помер у лікарні від отриманих під час нараду ножових поранень. Напередодні Адамович зазнав нападу на очах у сотні людей під час благодійної акції. Він переніс п'ять годин операції на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Як повідомлялося раніше, 13 січня невідомий чоловік напав на Адамовича з ножем, пробравшися на сцену, де виступав мер, і вдарив його ножем.

Лукашенко назвав "непорозумінням" бойові дії на Донбасі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає збройне протистояння на Донбасі "непорозумінням". Про це він заявив на зустрічі з українським політиком Віктором Медведчуком. Зокрема, Лукашенко виступив за якнайшвидше завершення збройного протистояння на Донбасі.

"Це непорозуміння, інакше не назвеш, треба закінчувати. Братні республіки, народи... Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками", - заявив він.

Мережа бурхливо відреагувала на заяву Лукашенка

Порошенко потролив росіян томосом і Сталіним

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Днями президент України Петро Порошенко запропонував РПЦ довести власну канонічність і продемонструвати власний томос. Разом з тим гарант тонко потролив росіян, сказавши, що "їхній томос Сталіним підписаний".

Слова президента повеселили користувачів соціальних мереж. Зокрема українці впевнені у тому, що у Російської православної церкви немає ніякої канонічності, а тому вона є "звичайнісінькою сектою".

Лобода вилаяла співробітників аеропорту (відео)

Колаж РБК-Україна

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка нині проживає і виступає в Росії, влаштувала скандал персоналу аеропорту Шереметьєво в Москві. Крики і нецензурну лайку артистки записав на відео свідок інциденту.

Співачці не сподобалося обслуговування в VIP-залі московського аеропорту, вона лаялася матом на дівчину - співробітницю аеропорту, говорила, що їй не потрібні вибачення, а потрібен професіоналізм. Лобода підкреслила, що вона під час своїх виступів завжди викладається на всі сто відсотків і вимагає такого ж ставлення до виконання своєї роботи від оточуючих.