Порошенко предложил РПЦ доказать собственную каноничность

Порошенко заявил, что никто не может украинцам закрывать двери Божьего храма
Президент Украины Петр Порошенко предложил Российской православной церкви (РПЦ) доказать свою каноничность и продемонстрировать собственный томос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Порошенко заявил, что никто не имеет права закрывать украинцам двери Божьего храма и определять кто является каноническим.
"И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не скроешь", - заявил президент Украины.
Также он подчеркнул, что двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами.
"И украинец не должен спрашивать какого патриархата церковь, потому что он к Богу идет. И вся церковь должна быть едина", - добавил глава государства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко заявил, что создание ПЦУ было бы невозможным без поддержки народа. После молебна Порошенко обратился к собравшимся в соборе и поздравил всех с рождественскими и новогодними праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особые.