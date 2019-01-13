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Порошенко предложил РПЦ доказать собственную каноничность

Новости » Политика    13.01.2019 - 20:30
Порошенко предложил РПЦ доказать собственную каноничность
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что никто не может украинцам закрывать двери Божьего храма

Президент Украины Петр Порошенко предложил Российской православной церкви (РПЦ) доказать свою каноничность и продемонстрировать собственный томос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Порошенко заявил, что никто не имеет права закрывать украинцам двери Божьего храма и определять кто является каноническим.

"И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не скроешь", - заявил президент Украины.

Также он подчеркнул, что двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами.

"И украинец не должен спрашивать какого патриархата церковь, потому что он к Богу идет. И вся церковь должна быть едина", - добавил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко заявил, что создание ПЦУ было бы невозможным без поддержки народа. После молебна Порошенко обратился к собравшимся в соборе и поздравил всех с рождественскими и новогодними праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особые.

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