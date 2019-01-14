В Киеве горит одно из зданий Киево-Печерской лавры

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Пожар начался в отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры

В Киеве сегодня, 14 января, начался пожар в двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Сообщается, что 14 января в 16:17 начался пожар в здании на улице Лаврской, 23.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв м. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

На данный момент тушение пожара продолжается.

НАЖИВО. У ЛАВРІ СТАЛАСЬ ПОЖЕЖА Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.

Отметим, что в эфире "112 Украина" пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила, что в результате пожара никто не пострадал.

Фото (РБК-Украина, facebook.com/DSNSKyiv)

Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою. Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.

Напомним, инвентаризация Киево-Печерской лавры обнаружила пропажу нескольких ценных икон. Реликвии исчезли не в последнее время, а еще до 2003 года.

В списке предметов, которых недосчиталась комиссия, указаны иконы XIX века, в том числе копии икон Богоматери Одигитрии, Иверской Богоматери, Владимирской Богоматери, Святого апостола Андрея. По словам руководителя пресс-службы министерства Юлии Даценко, с 21 ноября по 17 декабря 2018 года была проведена проверка наличия и условий хранения культурных ценностей, которые находились на учете в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.