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Мэр Гданьска умер после ножевого ранения

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 15:58
Мэр Гданьска умер после ножевого ранения
Фото: Павел Адамович (gazeta.pl)

Павел Адамович умер сегодня

Мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, Адамович подвергся нападению на глазах у сотни людей в воскресенье. Он перенес пять часов операции на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти жизнь Адамовича.

"Польский мэр Павел Адамович скончался в больнице после того, как его ранили на сцене во время благотворительной акции", - говорится в сообщении.

Мэр Гданьска умер после ножевого ранения

Напомним, ранее сообщалось, что 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Как известно, злоумышленник пробрался на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.

Как сообщало РБК-Украина, нападавший заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска.

Сегодня в Польше люди массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь Адамовича, который нуждался в переливании крови после нападения.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил нападение на Адамовича и поручил министру внутренних дел предоставить всю информацию об инциденте.

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