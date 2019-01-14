ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Лукашенко назвал "недоразумением" боевые действия на Донбассе

Новости » Политика    14.01.2019 - 12:31
Лукашенко назвал "недоразумением" боевые действия на Донбассе
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко считает вооруженное противостояние "конфликтом между братскими народами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает вооруженное противостояние на Донбассе "недоразумением". Об этом он заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, передает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

В частности, Лукашенко выступил за скорейшее завершение вооруженного противостояния на Донбассе.

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал его предложение посредничества в конфликте с Российской Федерацией.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - заявил он.

Отметим, ранее Лукашенко также прокомментировал идею слияния с Россией.

 

На Донбассе ранены двое украинских военных
Новости Украины Александр ЛукашенкоДонбассБеларусьвойна
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь