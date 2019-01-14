Лукашенко назвал "недоразумением" боевые действия на Донбассе

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко считает вооруженное противостояние "конфликтом между братскими народами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает вооруженное противостояние на Донбассе "недоразумением". Об этом он заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, передает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

В частности, Лукашенко выступил за скорейшее завершение вооруженного противостояния на Донбассе.

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал его предложение посредничества в конфликте с Российской Федерацией.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - заявил он.

Отметим, ранее Лукашенко также прокомментировал идею слияния с Россией.