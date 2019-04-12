Итоги дня: 12 апреля

• Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном
• Лидер "Батькивщины" и народный депутат Юлия Тимошенко стала на сторону действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко после его вчерашнего разговора с оппонентом во втором туре выборов 2019 Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" (видео)
• Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с кандидатом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод
• Басманный суд Москвы (Россия) избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко
• Андрей Гордеев официально уволен с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА)
• "Пасхальное перемирие" на Донбассе вступит в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ
• Кабинет министров Украины определил своим приоритетом разгрузить процесс обучения в школах, поэтому инициирует введение учебных смен
• Погода в Украине в пятницу ухудшится, на Украину надвигаются первые весенние грозы
• Новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским появилось в социальной сети Facebook. В этом ролике снова фигурирует фура
• В Карпатах выпал снег, и путешественников, которые собрались в поход, просят быть осторожными
• Кейт Миддлтон в последнее время кардинально изменила свое поведение и даже гардероб. Как утверждает исследователь-историк королевской семьи Ребекка Лонг, герцогиня Кембриджская готовится стать королевой Великобритании