Итоги дня: 12 апреля

• Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном

• Лидер "Батькивщины" и народный депутат Юлия Тимошенко стала на сторону действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко после его вчерашнего разговора с оппонентом во втором туре выборов 2019 Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" (видео)

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