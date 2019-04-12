Порошенко прокомментировал телефонный разговор с Зеленским

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По его словам, те, кто их слушал, сами сделали свой вывод

Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с кандидатом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод. Об этом он заявил на совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, те, кто их слушал, сами дадут оценку.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их сделали и дали соответствующую оценку", - ответил Порошенко.

Напомним, вчера кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля.