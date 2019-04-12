ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко прокомментировал телефонный разговор с Зеленским

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 16:11
Порошенко прокомментировал телефонный разговор с Зеленским
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По его словам, те, кто их слушал, сами сделали свой вывод

Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с кандидатом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод. Об этом он заявил на совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, те, кто их слушал, сами дадут оценку.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их сделали и дали соответствующую оценку", - ответил Порошенко.

Напомним, вчера кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля.

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности Коломойский подтвердил, что юрист Зеленского является его адвокатом
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко Петр
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь