Підсумки дня: 12 квітня

• Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном

• Лідер "Батьківщини" та народний депутат Юлія Тимошенко стала на сторону чинного глави держави та кандидата у президенти Петра Порошенка після його вчорашньої розмови з опонентом у другому турі виборів 2019 Володимиром Зеленським у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1"

• Президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з кандидатом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок

• Басманний суд Москви (Росія) обрав заочний арешт в якості запобіжного заходу стосовно колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка

• Андрія Гордєєва офіційно звільнено з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА)

• "Великоднє припинення вогню" на Донбасі увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ

• Кабінет міністрів України визначив своїм пріоритетом розвантажити процес навчання у школах, тому ініціює запровадження навчальних змін

• Погода в Україні у п'ятницю погіршиться, на Україну насуваються перші весняні грози

• Нове відео з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленськимз'явилося в соціальній мережі Facebook. У цьому ролику знову фігурує фура

• У Карпатах випав сніг і мандрівників, які зібралися в похід, просять бути обережними

• Кейт Міддлтон останнім часом кардинально змінила свою поведінку і навіть гардероб. Як стверджує дослідник-історик королівської сім'ї Ребекка Лонг, герцогиня Кембриджська готується стати королевою Великобританії