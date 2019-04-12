Иллюстративное фото (УНИАН)

Грозы ожидаются в большинстве областей Украины

Погода в Украине в пятницу ухудшится, на Украину надвигаются первые весенние грозы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации Укргидрометцентра, грозы ожидаются до конца суток, 12 апреля.

"Внимание! Предупреждение о грозах в Украине. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 12 апреля в южных, восточных, Сумской и большинстве центральных областей грозы", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, погода в Украине 12 апреля будет дождливой в большинстве областей, в Карпатах ожидается мокрый снег. Также сообщалось, что днем в восточной половине местами ожидаются дожди с грозами, лишь на Волыни и Львовской области осадки не ожидаются.

Напомним, погода в Украине существенно ухудшится в первую половину следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки. В частности, заморозки следует ожидать в западных и северных областях.

Добавим, погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг, 18 апреля.