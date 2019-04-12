ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко уволил главу Херсонской ОГА

Новости » Политика    12.04.2019 - 12:19
Порошенко уволил главу Херсонской ОГА
Фото: Андрея Гордеев (kherson.net.ua)

Андрей Гордеев официально уволен

Андрей Гордеев официально уволен с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

В частности, президент Петр Порошенко своим указом уволил Гордеева после того, как тот подал заявление по собственному желанию. Другим указом президент назначил исполняющим обязанности главы ОГА Дмитрия Бутрия.

Отметим, Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию еще на прошлой неделе. Как писало РБК-Украина, на его отставке и привлечении к уголовной ответственности уже несколько месяцев настаивают активисты и родственники Екатерины Гандзюк.

Вслед за ним замглавы ОГА Евгений Рищук, которого также связывают с делом Гандзюк, тоже подал заявление об отставке. В конце марта активисты "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами Рищука и главы местного облсовета Владислава Мангера, оставив на стенах и дороге надписи "Тут живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер убийца". Мангер на сегодня подозревается в организации убийства, отстранен от должности и пока находится на свободе с обязательством носить электронный браслет.

 

Гендиректор "1+1" пообещал подать в суд на Порошенко
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко ПетрХерсонская ОГААндрей Гордеев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь