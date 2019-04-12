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На Донбассе с 18 апреля начнет действовать новый режим перемирия

Новости » Политика    12.04.2019 - 15:37
На Донбассе с 18 апреля начнет действовать новый режим перемирия
Фото: АТО на Донбассе (mil.gov.ua)

Режим прекращения огня войдет в силу при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ

Пасхальное прекращение огня на Донбассе войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ. Об этом написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что такое решение поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Благодарен Ангеле Меркель, что в процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращении огня, которое войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ", - написал он.

На Донбассе с 18 апреля начнет действовать новый режим перемирияНапомним, 11 апреля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска понесли большие потери. Противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ по ситуации на Донбассе Мартина Сайдика, обсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили основу на заседании рабочей группы по безопасности.

Отметим, последние переговоры в Минске по ситуации на востоке Украины проходили 27 марта. В тот день Россия категорически отказалась обсуждать вопрос обмена заключенными.

 

 

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