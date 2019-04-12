Суд в Москве заочно арестовал Гриценко

Фото: Анатолий Гриценко (РБК-Украина)

Гриценко обвиняют в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации"

Басманный суд Москвы (Россия) избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Гриценко обвиняют в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации".

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывшего кандидата на пост президента Украины и экс-министра обороны Анатолия Гриценко требуют заочно арестовать в Российской Федерации.

В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в суде сообщили, что его якобы объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в России Гриценко обвинили в призывах к терактам. В июле 2017 года в эфире "112 Украина" он заявлял, что если ситуация со взрывами авто в Киеве "на самом деле война, а не игрища для президента, то на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны по два взорваться в Таганроге или Москве".