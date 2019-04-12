ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский встретился с Макроном

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 17:34
Зеленский встретился с Макроном
Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (скриншот с видео Youtube)

Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце

Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба штаба Зеленского.

Макрон принял кандидата в президенты Украины в Елисейском дворце в Париже. В штабе Зеленского ранее заявляли, что на встрече стороны планируют обсудить "важные темы до второго тура выборов в Украине".

 

Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже.

Опубликовано Команда Зеленского Пятница, 12 апреля 2019 г.

Отметим, что сегодня встречу с Макроном также должен провести действующий президент Украины и кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко.

Ранее Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Зеленского с Макроном. Тогда он заявил, что кандидату эта встреча пойдет на пользу.

Напомним, вчера Порошенко и Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. В свою очередь, Зеленский настоял на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

После этого Порошенко отметил, что все, кто слушал его телефонный разговор с Зеленским, сделали свой вывод.

Отметим, во второй тур президентских выборов в Украине прошли Порошенко и Зеленский. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,24%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко - 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).

После "телефонных дебатов" с Зеленским шансы Порошенко на победу уменьшились, - букмекеры Порошенко пояснил высокий рейтинг несистемного политика Зеленского
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь