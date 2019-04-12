Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (скриншот с видео Youtube)

Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце

Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба штаба Зеленского.

Макрон принял кандидата в президенты Украины в Елисейском дворце в Париже. В штабе Зеленского ранее заявляли, что на встрече стороны планируют обсудить "важные темы до второго тура выборов в Украине".

Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже. Опубликовано Команда Зеленского Пятница, 12 апреля 2019 г.

Отметим, что сегодня встречу с Макроном также должен провести действующий президент Украины и кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко.

Ранее Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Зеленского с Макроном. Тогда он заявил, что кандидату эта встреча пойдет на пользу.

Напомним, вчера Порошенко и Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. В свою очередь, Зеленский настоял на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

После этого Порошенко отметил, что все, кто слушал его телефонный разговор с Зеленским, сделали свой вывод.

Отметим, во второй тур президентских выборов в Украине прошли Порошенко и Зеленский. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,24%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко - 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).