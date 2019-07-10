Итоги дня: 10 июня

Владелец украинского телеканала NewsOne и член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак анонсировал проведение "телемоста" с Российской Федерацией на российском телевидении
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка (видео)
После проведения досрочных парламентских выборов большинство украинцев хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины Юрия Бойко или Юлию Тимошенко. Действующий премьер Владимир Гройман на третьем месте в рейтинге