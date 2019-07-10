Суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко

Фото: Виктор Ющенко (president.gov.ua)

Имущество Ющенко просили арестовать по делу "Межигорья"

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина Молодая".

По словам адвоката Ющенко Виталия Наума, суд отказал Генпрокуратуре в аресте имущества бывшего президента. Он добавил, что считает открытие дела против Ющенко и ходатайство ГПУ "предвыборным пиаром".

"Мы считаем, что это, учитывая, что скоро выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы движемся дальше", - заявил адвокат.

Напомним, ранее руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура просит суд арестовать имущество экс-президента Виктора Ющенко.

РБК-Украина писало, что ГПУ сообщила о подозрении третьему президенту Виктору Ющенко в рамках расследования дела в отношении вывода резиденции "Межигорье" из государственной собственности в 2007 году.

Как отмечается, в подозрении говорится о том, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн. По этому делу ГПУ объявила о подозрении еще 5 лицам.