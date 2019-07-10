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Владелец NewsOne анонсировал "телемост" на российском ТВ

Новости » Политика    10.07.2019 - 18:06
Владелец NewsOne анонсировал "телемост" на российском ТВ
Фото: Тарас Козак (newsone.ua)

Планируется, что "телемост" проведут 12 июля

Владелец украинского телеканала NewsOne и член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак анонсировал проведение "телемоста" с Российской Федерацией на российском телевидении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Козак во время встречи с премьером России Дмитрием Медведевым в Москве заявил, что "телемост" состоится на российском телевидении в пятницу, 12 июля. Он добавил, что украинцы смогут увидеть эфир "телемоста" с помощью спутникового телевидения.

"Спасибо вашим (российским - ред.) журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения в Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят ... потому что хотели поговорить без политики", - отметил Козак.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала на допрос генпродюсера NewsOne Василия Голованова по делу о покушении на государственную измену путем проведения "телемоста" с Российской Федерацией. Голованов должен явиться в Генпрокуратуру в течение 10 июля.

РБК-Украина писало, что телеканал NewsOne планировал провести телемост с российским государственным каналом. Позднее телеканал заявил, что не будет проводить телемост. Однако, ГПУ уже открыла уголовное производство по факту покушение на совершение государственной измены против Украины.

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