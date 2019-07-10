Медведев: Украина может вернуться к газовым вопросам после выборов

Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Такое заявление Медведев сделал во время встречи с Медведчуком и Бойко

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что украинская и российская стороны могут вернуться к обсуждению газовых вопросов после парламентских выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, во время встречи Медведева с лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и членом политсовета партии Виктором Медведчуком был поднят вопрос решения газовых вопросов между странами.

"После выборов Верховной рады (Украины - ред.) и в Верховной раде, и у потенциального нового (украинского - ред.) правительства, если оно появится, есть возможность к этим вопросам (газовым - ред.) вернуться и ответить на те острые проблемы, которые существуют в этой сфере", - заявил Медведев.

Напомним, сегодня, 10 июля, Медведчук и Бойко, а также Вадим Рабинович и Тарас Козак прибыли в Москву для новых "переговоров" с российским руководством. В московском офисе партии "Единая Россия" политики встретились с премьером РФ Медведевым.

Кроме того, 7 июня Бойко и Рабинович во время Петербургского международного экономического форума обсудили с российским руководством вопросы поставок газа в Украину. Тогда Медведчук заявлял, что власть Украины еще в марте этого года могла пойти на заключение договоров по газу с Россией.

РБК-Украина писало, что по словам премьер-министра РФ Медведева, продолжение договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров.