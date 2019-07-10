В Киеве начали штрафовать водителей за нарушение правил парковки

Иллюстративное фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Инспекторы по парковке будут штрафовать за нарушение правил остановки и парковки автомобиля

С сегодняшнего дня в Киеве начали штрафовать водителей-правонарушителей за нарушение правил парковки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, инспекторы по парковке перешли ко второму этапу деятельности - фиксации в режиме фотосъемки или видеозаписи нарушений правил дорожного движения, а также вынесения постановлений об административных взысканиях.

"В течение последних нескольких месяцев инспекторы работали в предупредительном режиме. В Киеве также начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах совместно с патрульной полиции Киева", - говорится в сообщении.

Инспекторы по парковке могут оштрафовать за:

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 1 статьи 122 КУоАП) - размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф в размере 255 грн;

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 статьи 122 КУоАП) - размещение автомобиля создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где создает препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков. В полиции сообщали, что значительная интенсивность движения грузовиков, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образования на них продольной и усадочной деформации.