10.07.2019 - 18:22
Підсумки дня: 10 липня
Власник українського телеканалу NewsOne та член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак
анонсував проведення "телемосту" з Російською Федерацією на російському телебаченні Голова політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і народний депутат Юрій Бойко
зустрілися з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим Під час робочої наради у Борисполі президент України Володимир Зеленський
вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка (відео) Після проведення дострокових парламентських виборів більшість українців хотіли б бачити на посаді прем'єр-міністра України Юрія Бойка чи Юлію Тимошенко. Чинний прем'єр Володимир Гройман на третьому місці
у рейтингу Президент України Володимир Зеленський скасував парад з нагоди святкування Дня Незалежності. Українці
відреагували на скасування параду Європейський союз (ЄС) у середу, 10 липня, офіційно передав Україні в експлуатацію
новий постійний саркофаг, збудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції Володимир Зеленський
призначив Михайла Бно-Айрияна новим головою Київської обласної державної адміністрації Печерський районний суд Києва
відхилив клопотання Генеральної прокуратури України щодо арешту майна третього президента України Віктора Ющенка З сьогоднішнього дня в Києві
почали штрафувати водіїв-правопорушників за порушення правил паркування
Ріп Торн, знаменитий голлівудський актор, помер у вівторок, 9 липня, у себе вдома в штаті Коннектикут (США). Зірці культового фільму "Люди в чорному" було 88 років Канцлеру Ангелі Меркель
знову стало погано під час публічного заходу. Новий напад тремору стався під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії (відео)
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