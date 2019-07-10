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Підсумки дня: 10 липня


  • Власник українського телеканалу NewsOne та член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак анонсував проведення "телемосту" з Російською Федерацією на російському телебаченні 
  • Голова політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і народний депутат Юрій Бойко зустрілися з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим
  • Під час робочої наради у Борисполі президент України Володимир Зеленський вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка (відео) 
  • Після проведення дострокових парламентських виборів  більшість українців хотіли б бачити на посаді прем'єр-міністра України Юрія Бойка чи Юлію Тимошенко. Чинний прем'єр Володимир Гройман на третьому місці у рейтингу 
  • Президент України Володимир Зеленський скасував парад з нагоди святкування Дня Незалежності. Українці відреагували на скасування параду 
  • Європейський союз (ЄС) у середу, 10 липня, офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, збудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції
  • Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айрияна новим головою Київської обласної державної адміністрації
  • Печерський районний суд Києва відхилив клопотання Генеральної прокуратури України щодо арешту майна третього президента України Віктора Ющенка 
  • З сьогоднішнього дня в Києві почали штрафувати водіїв-правопорушників за порушення правил паркування
  • Ріп Торн, знаменитий голлівудський актор, помер у вівторок, 9 липня, у себе вдома в штаті Коннектикут (США). Зірці  культового фільму "Люди в чорному" було 88 років 
  • Канцлеру Ангелі Меркель знову стало погано під час публічного заходу. Новий напад тремору стався під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії (відео)
Зеленський відмовився від параду на День незалежності і направить гроші військовим Коломойський: росіяни на Донбасі виконують інтернаціональний обов'язок
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