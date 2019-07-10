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Появился новый рейтинг возможных кандидатов на пост премьера

Новости » Политика    10.07.2019 - 02:42
Появился новый рейтинг возможных кандидатов на пост премьера
Иллюстративное фото (УНИАН)

Действующий премьер Владимир Гройман на третьем месте в рейтинге

После проведения досрочных парламентских выборов большинство украинцев хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины Юрия Бойко или Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 25 июня по 7 июля 2019 года.

Отмечается, что респондентов спрашивали, "кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства". Ответы распределились следующим образом:

  • Юрий Бойко - 12,8%;
  • Юлия Тимошенко - 12,3%
  • Владимир Гройсман - 9,6%;
  • Игорь Смешко - 7,7%;
  • Святослав Вакарчук - 4,0%.

Анатолия Гриценко видят премьером 3,5% респондентов, Петра Порошенко - 2,7%, Андрея Садового - 2%, Александра Данилюка - 1,6%. Другие кандидаты имеют поддержку менее 1% опрошенных. В частности, бывший премьер-министр Арсений Яценюк является желанным главой правительства для 0,8% респондентов.

Появился новый рейтинг возможных кандидатов на пост премьераНапомним, по последним данным опроса КМИС, политическая партия "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, не преодолеет 5%-ый барьер и не пройдет в Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля. Наибольшую поддержку, как и ранее, имеет партия "Слуга народа".

РБК-Украина писало, что по последним даным опроса Социологической группы "Рейтинг", по состоянию на 27 июня, среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимира Гройсмана (10%).

 

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