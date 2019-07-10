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Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Новости » Политика    10.07.2019 - 11:58
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Фото: Михаил Бно-Айриян (facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации. Об этом стало известно во время рабочего визита президента в Борисполь, передает корреспондент РБК-Украина.

Бно-Айриян родился в столице Азербайджана Баку. Школу окончил во Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения".

В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. Также он был советником премьер-министра Николая Азарова.

В 2015-2016 годах Бно-Айриян возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Он был директором по коммуникациям и международного сотрудничества предприятия, а впоследствии занял должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго".

Напомним, ранее Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, а предпринимателя Игоря Бондаренко - главой Закарпатской области.

РБК-Украина писало, президент говорил, что новым главой Ивано-Франковской области станет один из кандидатов на должность главы Львовской ОГА Денис Шмигаль.

Ранее сообщалось, что 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрация
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