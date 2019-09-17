Дом Гонтаревой подожгли, Вилкула отпустили на поруки - новости 17 сентября

Под Киевом подожгли дом Гонтаревой , Вилкула и Колесникова отпустили на поруки, Европу ожидают самые суровые морозы за последние 30 лет. Подробнее о том, что произошло во вторник, 17 сентября - в материале РБК-Украина
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- Премьер-министр Алексей Гончарук направил официальное письмо-обращение к авторам материала Financial Times о компромиссах с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским с просьбой опровергнуть изложенные в ней тезисы. Премьер заявил, что цитату вырвали из контекста
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- В начале сентября 2019 года деятельность президента Владимира Зеленского положительно оценивали 69,7% украинцев, негативно - 8,7%, а 19% посчитали, что пока рано давать оценку. По данным соцопроса, работу нового состава Кабинета министров положительно оценивают 44,7% респондентов, отрицательно - 8,4%, пока не определились 40,4%. Работу новоизбранной Верховной рады позитивно оценили 44,0% опрошенных, отрицательно - 9,5%, пока не определились 40,0%
- Под Киевом подожгли дом экс-главы Национального банка Гонтаревой. По словам спикера Национальной полиции Украины Николая Жуковича, поджег произошел при помощи зажигательной ракеты. «Сейчас мы осматриваем видео камер видеонаблюдения... Не было никакого коктейля Молотова, мы нашли зажигательную ракету … шумовую и звуковую. Обнаружили еще ряд доказательств… возможно было военное или самодельное устройство", - отметил он
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- Метеорологи из Великобритании считают, что этой зимой Европу накроет экстремально холодный циклон, который уже назвали "Монстр с Востока". Ожидается, что в январе-феврале 2020 года температура снизится до минимума последних 30 лет
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