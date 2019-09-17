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Вилкула и Колесникова отпустили на поруки

Новости » Политика    17.09.2019 - 13:13
Вилкула и Колесникова отпустили на поруки
Фото: Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

Вилкулу и Колесникову избрали меру пресечения на "тайном" заседании суда

Бывших нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которые ранее были объявлены в розыск, отпустили на поруки. Об этом сообщает "ТСН".

Сообщается, что Октябрьский суд Днепра решил отпустить Вилкула и Колесникова на поруки, хотя прокуратура просила взять их под арест. Судебное заседание внезапно прошло вчера вечером, информацию о дате и времени суда скрывали от прессы.

Напомним, о том, что Вилкула и Колесникова объявили в розыск, стало известно 6 сентября. По данным следствия, Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов незаконно передал земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение. Ущерб государству за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ оценили в 0,5 млн гривен.

Колесникова, в свою очередь, подозревают в том, что он в период с июня по декабрь 2012 года на посту главы Агентства госимущества Украины способствовал незаконному отчуждению объектов недвижимости Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв метров.

Стали известны подробности дела экс-нардепа Колесникова
Новости Украины Дмитрий КолесниковАлександр Вилкулпоруки
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