Украина обеспечила себя газом на зиму

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

На зиму нужно 20 млрд кубометров, из которых 19,5 млрд уже в хранилищах, 0,5 млрд - законтрактованны

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 17 сентября достигли 19,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время запасы газа на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель.

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"Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать - Украина обеспечена газом на следующую зиму", - заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в I квартале 2020 года.

Отметим, что НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.