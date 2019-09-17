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Украинцы оценили деятельность президента, правительства и парламента

Новости » Политика    17.09.2019 - 12:52
Украинцы оценили деятельность президента, правительства и парламента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане положительно относятся к Зеленскому, в отношении правительства и парламента пока не определились

В начале сентября 2019 года деятельность президента Владимира Зеленского положительно оценивали 69,7% украинцев, негативно - 8,7%, а 19% посчитали, что пока рано давать оценку. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, работу нового состава Кабинета министров положительно оценивают 44,7% респондентов, отрицательно - 8,4%, пока не определились 40,4%.

Работу новоизбранной Верховной рады позитивно оценили 44,0% опрошенных, отрицательно - 9,5%, пока не определились 40,0%.

Как вы оцениваете деятельность:

Украинцы оценили деятельность президента, правительства и парламентаrazumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2019 года 71% украинцев были удовлетворены деятельностью президента Украины Владимира Зеленского

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня 2019 года, деятельностью президента Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая, были довольны 49% граждан Украины.

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