Будинок Гонтарєвої підпалили, Вілкула відпустили на поруки - новини 17 вересня

Під Києвом підпалили будинок Гонтарєвої, Вілкула та Колеснікова відпустили на поруки, Європу очікують найсуворіші морози за останні 30 років. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 17 вересня - в матеріалі РБК-Україна
- Колишніх нардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колесникова, які раніше були оголошені в розшук, відпустили на поруки. Повідомляється, що Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити Вілкула та Колеснікова на поруки, хоча прокуратура просила взяти їх під арешт. Судове засідання раптово пройшло вчора ввечері, інформацію про дату і час суду приховували від преси
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук направив офіційний лист-звернення до авторів матеріалу Financial Times про компроміси з екс-власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським з проханням спростувати викладені в ньому тези. Про це повідомляє прес-служба прем'єра. Прем'єр каже, що цитату вирвали з контексту
- Україна забезпечила себе газом на зиму. Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 17 вересня досягли 19,5 млрд кубометрів. Як зазначили в прес-службі, наразі запаси газу на 4 млрд куб. м перевищують минулорічний показник
- На початку вересня 2019 року діяльність президента Володимира Зеленського позитивно оцінювали 69,7% українців, негативно - 8,7%, а 19% вважали, що поки що зарано давати оцінку. За даними соцопитування, роботу нового складу Кабінету міністрів позитивно оцінюють 44,7% респондентів, негативно - 8,4%, поки не визначилися 40,4%. Роботу новообраної Верховної ради позитивно оцінили 44,0% опитаних, негативно - 9,5%, поки не визначилися 40,0%
- Під Києвом підпалили будинок екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої. За словами спікера Національної поліції Миколи Жуковича, підпал стався за допомогою запальною ракети. "Зараз ми оглядаємо відео камер відеоспостереження... Не було ніякого коктейлю Молотова, ми знайшли запальну ракету ... шумову і звукову. Виявили ще ряд доказів... можливо був військовий або саморобний пристрій", - зазначив він
- В Рівному 12-річна дівчинка народила сина вагою понад 3 кг і зростом 47 см. Неповнолітню мати ромської національності з новонародженим виявили на звалищі, де живуть і працюють її родичі із Закарпаття. Батькові малюка 20 років, і він теж мешкає під Ужгородом. З’явилися нові подробиці інциденту (фото, відео)
- MARUV (Анна Корсун) вкрай рідко розповідає щось про своє особисте життя. Та й фотографії з чоловіком у її соцмережах - також велика рідкість. І все ж в мережу "просочилися" рідкісні фото Корсун, зроблені ще під час весілля
- Метеорологи з Великобританії вважають, що цієї зими Європу накриє екстремально холодний циклон, який вже назвали "Монстр зі Сходу". Очікується, що в січні-лютому 2020 року температура знизиться до мінімуму останніх 30 років