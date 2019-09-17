Будинок Гонтарєвої підпалили, Вілкула відпустили на поруки - новини 17 вересня

Під Києвом підпалили будинок Гонтарєвої, Вілкула та Колеснікова відпустили на поруки, Європу очікують найсуворіші морози за останні 30 років. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 17 вересня - в матеріалі РБК-Україна