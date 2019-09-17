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Зеленский ищет "компромисс" с Коломойским по ПриватБанку, - Гончарук

Новости » Политика    17.09.2019 - 10:12
Зеленский ищет "компромисс" с Коломойским по ПриватБанку, - Гончарук
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский хотел бы договориться с Коломойским о решении вопроса с крупнейшим банком Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским в "деле ПриватБанка". Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Премьер рассказал, что украинский президент хотел бы договориться с Коломойским о решении вопроса с крупнейшим банком Украины. Гончарук считает, что такие "договоренности" могут повлиять на отношения Украины с Западом.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук.

Издание пишет, что Международный валютный фонд предупредил Украину о том, что "откат" национализации ПриватБанка поставит под угрозу программу сотрудничества. Западные кредиторы ожидают, что Украина будет добиваться возвращения 5,5 млрд долларов, потраченных на спасение банка. На что Гончарук сказал: "Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ".

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча проходила в Офисе президента.

Вчера глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что они обсуждали проблему, связанную с энергетической независимостью Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПриватБанкИгорь Коломойский
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