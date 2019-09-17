Гончарук требует от Financial Times опровержения тезисов статьи о Коломойском

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер говорит, что цитату вырвали из контекста

Премьер-министр Алексей Гончарук направил официальное письмо-обращение к авторам материала Financial Times о компромиссах с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским с просьбой опровергнуть изложенные в нем тезисы. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

В пресс-службе премьера считают, что информация, которая содержится в материале издания Financial Times, "не соответствует принципам объективности, которые должны соблюдать СМИ".

"Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырвана из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной премьер-министром Украины информации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Гончарук "не предоставлял никакой информации относительно ведения каких-либо переговоров как с господином Коломойским, так и с любым другим относительно указанного вопроса".

Как сообщало РБК-Украина, издание Financial Times 17 сентября опубликовало статью "Киев обсуждает вопрос "ПриватБанка" с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов".

В материале, в частности, говорилось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о поисках компромисса с бывшим совладельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским, которого обвиняют в выведении из банка 5,5 млрд долларов.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук в интервью Financial Times.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в интервью Financial Times он не говорил о том, что правительство ведет переговоры бывшим совладельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.