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Зірки шоу-бізу зібралися в політику: подробиці (відео)

STYLERЖиття    29.05.2019 - 08:21
Зірки шоу-бізу зібралися в політику: подробиці (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Яніна Соколова розповіла про пропозицію йти на вибори в "зірковій команді"

Олег Винник та Віктор Павлік отримали пропозицію балотуватися до Верховної Ради на виборах 2019 за списками партії "Моя стабільність". Цю політсилу створює глава Федерації футболу Маріуполя, лідер партії "Стабільність" Василь Журавльов, який брав участь в президентських виборах-2019. Про це повідомила відома телеведуча Яніна Соколова в розмові з журналістом Айдером Муждабаєвим у студії телеканалу ATR. Відео опубліковане на YouTube-каналі ATR.

За її словами, політик написав їй повідомлення із пропозицією долучитися до його команди, і навіть запропонував почесне 3-е місце в списку. Винник займає в ньому перше місце, за ним йде Журавльов, четверте було запропоновано Павліку.

Яніна зазначила, що це вже сьома пропозиція від різних партій, які пропонували їй увійти до їхніх списків. Вона відповіла відмовою.

Зірки шоу-бізу зібралися в політику: подробиці (відео)

Фото: Яніна Соколова (скріншот)

Зазначимо, що раніше сам Віктор Павлік в коментарі виданню "Лівий берег" визнав, що веде переговори щодо своєї участі у виборах. Він заявив, що остаточного рішення боротися за депутатський мандат не прийняв, однак висловив підтримку партії Журавльова "у будь-якому випадку".

Зірки шоу-бізу зібралися в політику: подробиці (відео)

Фото: Віктор Павлік (facebook.com/vpavlik100)

"Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає", - заявив 53-річний музикант.

Журавльов підтвердив свої переговори з артистами і заявив, що рішення про затвердження партійного списку приймуть через кілька тижнів на з'їзді його політсили.

Зірки шоу-бізу зібралися в політику: подробиці (відео)

Фото: Олег Винник (facebook.comOlegg.Vynnyk.official)

Винник ж наразі активно займається концертною діяльністю, "а не виборами", - прокоментував продюсер популярного співака.

Відео: YouTube / Телеканал ATR

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук після рішення йти у велику політику і наміру взяти участь у парламентських виборах-2019 зі своєю новоствореною партією "Голос" від музики також відмовлятися не збирається.

Додамо, що актор зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков заявив про свої плани балотуватися на вибори до Верховної Ради в цьому році.

Також ми писали про те, що актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий зробив заяву про свої політичні амбіції.

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