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Лідер "Кварталу 95" розповів про своє політичне майбутнє (відео)

STYLERПерсони    20.05.2019 - 12:36
Лідер "Кварталу 95" розповів про своє політичне майбутнє (відео)
Євген Кошовий (фото: РБК-Україна)

Євген Кошовий поділився політичними планами

У день інавгурації Володимира Зеленського його колишній колега по студії "Квартал 95" Євген Кошовий зробив заяву про свої політичні амбіції. 20 травня під стінами Верховної Ради, де проходило урочисте засідання парламенту, Кошовий зізнався журналістам, що не планує йти у політику.

При цьому гуморист висловив впевненість, що не потрібно проводити паралелі з популярним серіалом "Слуга народу" (в цьому гучному проекті "Кварталу 95" Євген виконував роль міністра закордонних справ - ред.), як багато людей це роблять.

"Ви знаєте... Всі зараз проводять паралелі з фільмом. Я думаю, цього не можна робити", - сказав він.

Також Кошовий зауважив, що Володимир Зеленський навіть не пропонував йому займати якусь політичну посаду.

А на питання журналістів, чи збирається хтось інший з "кварталівців" кинути гумористичну кар'єру заради політичної, Кошовий відповів, що не в курсі.

"Не знаю. Я точно - ні", - сказав він.

Кошовий розповів про політичні плани

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський пішов з усіх проектів "Кварталу 95", де він був незмінним режисером-постановником, ведучим і актором. Таким чином, у шоу "Вечірній Квартал", "Ліга сміху" та "Розсміши коміка" Зеленського замінили відомі українцям гумористи, а головним актором студії став саме Євген Кошовий.

Нагадаємо, не так давно Кошовий здивував користувачів мережі патріотичним жестом.

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