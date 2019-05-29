ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Олег Винник и Виктор Павлик собрались в политику: все подробности

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 08:21
Олег Винник и Виктор Павлик собрались в политику: все подробности
Олег Винник и Виктор Павлик могут пойти в политику (коллаж РБК-Украина)

Янина Соколова рассказала о предложении идти на выборы в "звездной команде", которую якобы возглавляет Олег Винник

Олег Винник и Виктор Павлик получили предложение баллотироваться в Верховную Раду на выборах 2019 по спискам партии "Моя стабильность". Эту политсилу создает глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность" Василий Журавлев, который принимал участие в президентских выборах-2019. Об этом сообщила известная телеведущая Янина Соколова в разговоре с журналистом Айдером Муждабаевым в студии телеканала ATR. Видео опубликовано на YouTube-канале ATR.  

По ее словам, политик написал ей сообщение с предложением присоединиться к его команде, и даже предложил почетное 3-е место в списке. Винник занимает в нем первое место, за ним идет Журавлев, четвертое було предложено Павлику.

Янина отметила, что это уже седьмое предложение от различных партий, которые предлагали ей войти в их списки. Она ответила отказом.

Олег Винник и Виктор Павлик собрались в политику: все подробности

Фото: Янина Соколова (скриншот)

Отметим, что ранее сам Виктор Павлик в комментарию изданию "Левый берег" признал, что ведет переговоры относительно своего участия в выборах. Он заявил, что окончательного решения бороться за депутатский мандат не принял, однако высказал поддержку партии Журавлева "в любом случае".

Олег Винник и Виктор Павлик собрались в политику: все подробности

Фото: Виктор Павлик (facebook.com/vpavlik100)

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет", - заявил 53-летний музыкант.

Журавлев подтвердил свои переговоры с артистами и заявил, что решение об утверждении партийного списка примут через несколько недель на съезде его политсилы.

Олег Винник и Виктор Павлик собрались в политику: все подробности

Фото: Олег Винник (facebook.comOlegg.Vynnyk.official)

Винник же сейчас активно занимается концертной деятельностью, "а не выборами", прокомментировал продюсер популярного певца.

 Видео: YouTube / Телеканал ATR

Напомним, что Святослав Вакарчук после решения идти в большую политику и намерения принять участие в парламентских выборах-2019 со своей новосозданной партией "Голос" от музыки отказываться также не собирается.

Добавим, что актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году. 

Также мы писали о том, что актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях

Олег Винник выпустил новую песню, которая уже покорила сердца украинок Досрочные выборы в Раду: как новая кампания отобьется на бумажниках украинцев
Новости Украины парламентские выборыВиктор Павликвыборы 2019Янина СоколоваОлег Винник
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь