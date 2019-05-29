Олег Винник и Виктор Павлик собрались в политику: все подробности

Олег Винник и Виктор Павлик могут пойти в политику (коллаж РБК-Украина)

Янина Соколова рассказала о предложении идти на выборы в "звездной команде", которую якобы возглавляет Олег Винник

Олег Винник и Виктор Павлик получили предложение баллотироваться в Верховную Раду на выборах 2019 по спискам партии "Моя стабильность". Эту политсилу создает глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность" Василий Журавлев, который принимал участие в президентских выборах-2019. Об этом сообщила известная телеведущая Янина Соколова в разговоре с журналистом Айдером Муждабаевым в студии телеканала ATR. Видео опубликовано на YouTube-канале ATR.

По ее словам, политик написал ей сообщение с предложением присоединиться к его команде, и даже предложил почетное 3-е место в списке. Винник занимает в нем первое место, за ним идет Журавлев, четвертое було предложено Павлику.

Янина отметила, что это уже седьмое предложение от различных партий, которые предлагали ей войти в их списки. Она ответила отказом.

Фото: Янина Соколова (скриншот)

Отметим, что ранее сам Виктор Павлик в комментарию изданию "Левый берег" признал, что ведет переговоры относительно своего участия в выборах. Он заявил, что окончательного решения бороться за депутатский мандат не принял, однако высказал поддержку партии Журавлева "в любом случае".

Фото: Виктор Павлик (facebook.com/vpavlik100)

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет", - заявил 53-летний музыкант.

Журавлев подтвердил свои переговоры с артистами и заявил, что решение об утверждении партийного списка примут через несколько недель на съезде его политсилы.

Фото: Олег Винник (facebook.comOlegg.Vynnyk.official)

Винник же сейчас активно занимается концертной деятельностью, "а не выборами", прокомментировал продюсер популярного певца.

Видео: YouTube / Телеканал ATR

Напомним, что Святослав Вакарчук после решения идти в большую политику и намерения принять участие в парламентских выборах-2019 со своей новосозданной партией "Голос" от музыки отказываться также не собирается.

Добавим, что актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году.

Также мы писали о том, что актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях.