Вакарчук представив членів своєї команди

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Вакарчук взяв до команди екс-заступника міністра економіки, "кіборга" і антикорупціонера

Український артист Святослав Вакарчук після оголошення про створення партії "Голос" представив членів своєї команди. Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в команду "Голосу" ввійшли колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко та екс-глава Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Також до партії увійшли доктор медичних наук Юрій Соколов, "кіборг" Андрій Шараскін з позивним "Богема" і активістка Соломія Бобровська.

"Це не перша п'ятірка списку. Але я обіцяю, що з'їзд партії "Голос" затвердить список", - уточнив Вакарчук.

Нагадаємо, в квітні Вакарчук спростував чутки про те, що піде до Верховної ради під першим номером у списку партії БПП на наступних виборах.

Відзначимо, в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що його політична сила готова будувати коаліцію у парламенті наступного скликання з новими людьми.

"Вони з'являться. Люди. Просто з'являться. Як і я з'явився. Просто з'являться люди. Я впевнений...Але я думаю, що вони підуть до Верховної ради, і може бути він (Святослав Вакарчук, - ред.) зможе там пояснити своїм людям, які його прихильники, що він - демократичні сили", - зауважив Зеленський.