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Ще один актор з "Кварталу 95" йде в політику: усі подробиці

STYLERПерсони    27.05.2019 - 16:45
Ще один актор з "Кварталу 95" йде в політику: усі подробиці
Актори студії "Квартал 95" (фото: kvartal95.com)

Актор з "Кварталу 95" заявив про свої політичні амбіції

Актор зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков заявив про свої плани балотуватися на вибори до Верховної Ради у цьому році. Про це розповів Олександр Корнієнко, голова виборчого штабу партії "Слуга народу", повідомляє LIGA.net.

Юрій, більш відомий під псевдонімом "Юзік" буде висувати свою кандидатуру від мажоритарного округу в рідному Кривому Розі.

Також Корнієнко розповів, що за списками партії будуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", проте, хто саме, він не уточнив.

Під час виборчої кампанії Зеленського Корявченков був представником "команди Зеленського" в Кривому Розі. Вже тоді це стало свідченням політичних амбіцій "Юзіка".

Ще один актор з &quot;Кварталу 95&quot; йде в політику: усі подробиці

Юрій Корявченков і Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zekryvyirih.2019)

Корявченков народився в Кривому Розі 26 листопада 1974-го року.

У 2003-му році він виступив одним із засновників Студії "Квартал 95". Довгий час був адміністративним продюсером, виконавчим директором і актором студії "Квартал 95".

У нього дві вищі освіти - за першою він інженер-електротехнік, а за другою економіст-підприємець.

У Юрія та його дружини Тетяни троє дітей - дві доньки і син.

Користувачі мережі неоднозначно реагують на таку новину, втім багато хто виказує підтримку новому політику.

  • Коміки вони на сцені, а в житті такі ж звичайні люди, як і всі ми, просто змогли добитися більшого, ніж багато хто, і це деяких дуже бісить.
  • Господи, весь "95 Квартал" у депутати. А де ж обіцянки без кумів і друзів.
  • Коміків ми спостерігали весь цей час з 1991 по 2019, а тепер прийдуть люди, які дійсно будуть працювати. Удачі їм, і ми їх підтримаємо.
  • Немає різниці, комік він або співак, головне щоб був людиною хорошою, і працював на благо країни.

Ще один актор з &quot;Кварталу 95&quot; йде в політику: усі подробиці

"Юзік" з "Кварталу 95" йде на вибори в Раду (скрін: facebook.com)

  • Країну поступово перетворюють на "95 Квартал"! Буде весело?! Щоб не крізь сльози...
  • А чому б ні. Там зараз такі клоуни сидять що за їх гру їм "Оскара" можна дати...
  • Аби не вийшло, як було, а якщо працювати для людей і чесно, то чому б і ні?
  • Молодець. Потрібні люди діла, а не горлохвати. Думаю, буде відмінним депутатом. Мені він подобається своїм позитивом.
  • А Олена Кравець і Степан Казанін куди будуть балотуватися, а ще Валерія Жидкова також не забудьте. "Що наше життя - гра".

Нагадаємо, у Болгарії заборонили передвиборчий ролик через жорстокість. У ньому були використані кадри з серіалу "Слуга народу".

Раніше повідомлялося, що на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського, яка менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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