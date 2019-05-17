Не буду собою: чи покине сцену Вакарчук після походу в політику

Фото: колаж РБК-Україна

Вибори до Верховної Ради відбудуться 27 жовтня

Святослав Вакарчук йде у велику політику і вже представив членів команди новоствореної партії "Голос". Фронтмен легендарної рок-групи "Океан Ельзи" навіть з мандатом народного депутата, який він має намір отримати на парламентських виборах 27 жовтня, від музики також не збирається відмовлятися.

Більш того, Вакарчук планує використати частину коштів від доходів за концерти для фінансування передвиборної кампанії.

У ході презентації своєї партії на Старокиївській горі Святослав заявив, що не буде собою, якщо перестане займатися творчістю.

Фото: Святослав Вакарчук презентував партію "Голос"

Членами партії Вакарчука "Голос" вже стали:

екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко (очолює партію),

колишній глава Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин (відповідає за антикорупційне спрямування),

доктор медичних наук Юрій Соколов,

ветеран АТО, "кіборг", актор і режисер Андрій Шараскін ("Богема");

громадська активістка Соломія Бобровська

В даний час концерти "Океан Ельзи" в Україні розписані на кілька місяців наперед до Дня незалежності 24 серпня. Ще у вересні, практично за місяць до виборів до Верховної Ради, гурт виступить в Мінську (Білорусь).

Фото: група "Океан Ельзи" (facebook.com/okeanelzyofficial)

Так, 17 та 18 травня в Києві музиканти влаштують два концерти "Океан Ельзи з оркестром" у Палаці "Україна".

21 травня в Харкові в оперному театрі ХАТОБ відбудеться виступ Святослава Вакарчука з камерним оркестром.

Аналогічні концерти пройдуть 23 травня у Полтаві в Палаці дозвілля "Листопад" та у Черкасах 24 травня у Палаці культури "Дружба народів".

Ілюстративне фото: концерт у Львові в рамках туру "Святослав Вакарчук з оркестром" (Вікторія Квітка / facebook.com/okeanelzyofficial)

26 травня рокери знову виступлять в столиці з великим концертом "Океан не мовчить" на ВДНГ.

24 травня "Океан Ельзи" відсвяткує в Дніпрі з концертом "День Незалежності з ОЕ" в "Дніпро-Арені".

Ілюстративне фото: концерт Святослава Вакарчука з камерним оркестром в Івано-Франківську (facebook.com/okeanelzyofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.

А також писали про те, що стало відомо, хто стане главою передвиборного штабу у Святослава Вакарчука.

Додамо, що головні конкуренти і потенційні союзники музиканта в таборі демократичної опозиції на його заяву про виборах в Раду відреагували досить стримано.