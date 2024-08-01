Звезда "Фабрики звезд" честно признался, боится ли мобилизации

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Славе Демину.

Боится ли Вадим Олейник мобилизации

По словам артиста, ему немного страшно от мыслей о том, что может прийти повестка.

"Немножко страшно бывает. Но я общаюсь с военными, узнаю, что и как вообще. Мне рассказывают что-то", - поделился певец.

Олейник говорит, что его пугает именно неизвестность.

"То, что ты не знаешь, что будет вообще. Ты не знаешь, как это, как реагировать, как поведет себя твой организм. Иногда ты думаешь: "я герой, я сейчас пойду (на войну, - прим. ред). А потом включаются инстинкты", - сказал Вадим.

Кроме того, звезда "Фабрики звезд" не скрывает: он боится смерти.

"Начинаешь думать о том, что я еще не все сделал, что я хотел в жизни", - сказал артист.

Что известно о Вадиме Олейнике

Олейник - украинский певец, ставший известным благодаря вокальному проекту "Фабрика звезд", где одержал победу вместе с Владимиром Дантесом. После завершения шоу дуэт выпустил несколько хитов, популярных на радиостанциях и танцплощадках.

Однако вскоре группа внезапно прекратила свое существование. Сейчас Дантес часто радует поклонников новыми песнями и клипами, а о Вадиме почти ничего не слышно.

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)