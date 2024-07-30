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"Не моя тема". Известный украинский певец признался, почему не вступил в ряды ВСУ

Вторник 30 июля 2024 20:10
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"Не моя тема". Известный украинский певец признался, почему не вступил в ряды ВСУ Adam (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Основатель группы Adam Михаил Клименко признался, почему он не на передовой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Алине Доротюк.

Почему ADAM не в ВСУ

По словам артиста, он стоит на учете и, согласно закону о мобилизации, обновил военно-учетные данные.

Впрочем, добровольно пополнять ряды ВСУ он не собирается.

"У меня есть о чем думать. Прежде всего я думаю о своих детях, жене, родителях - тех, кого обеспечиваю, с кем живу, о ком забочусь. Дальше будет видно. Я не доброволец. Честно скажу, я реально боюсь этого всего", - сказал певец.

&quot;Не моя тема&quot;. Известный украинский певец признался, почему не вступил в ряды ВСУ

Adam (фото: instagram.com/adamukraine)

"Я по жизни не смельчак, никогда ни с кем не дрался, не катался на мотоциклах, не ломал руки-ноги. Немного трус. Ну такой я человек", - добавил он.

Хоть и отец Михаила - экс-военный, артиста эта тема никогда не интересовала. Говорит, что ему всегда больше по душе была музыка.

"На днях кто-то привез боевой пистолет, я его даже в руки не взял. Я боюсь, не знаю, не моя тема... Я и в тир - нет, не люблю такое. Мне нравятся женщины, красота, такое все. Я понимаю, что это мое субъективное мнение, такая моя природа", - объяснил Adam.

Так или иначе, Клименко делает от себя все возможное, чтобы приблизить Украину к победе - волонтерит, собирает донаты на концертах и тому подобное.

Ранее писатель-военнослужащий Жадан высказался о тех, кто боится мобилизоваться.

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