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"Лишь бы не у россиян". Melovin ответил, почему не откажется выступать на корпоративах депутатов

Среда 31 июля 2024 12:24
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"Лишь бы не у россиян". Melovin ответил, почему не откажется выступать на корпоративах депутатов Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Melovin заявил, что не собирается отказываться от выступлений на корпоративах депутатов, даже если он получит за это множество хейта от украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для OBOZ.UA.

Подробности

По словам Melovin, из-за непростых времен артистам не приходится перебирать, где выступать.

Лично он не откажется развлекать состоятельных украинцев или депутатов. Но это в случае, если среди заказчиков нет россиян.

"Дай Бог, чтобы был заказ. Потому что каждая команда - это семьи. Никто, кроме нас, о них не подумает. Поэтому я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев по одной причине: за мной стоят люди. И чихать я хотел на хейт. Лишь бы не у россиян выступать - вот такая моя позиция", - сказал певец.

&quot;Лишь бы не у россиян&quot;. Melovin ответил, почему не откажется выступать на корпоративах депутатов

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

"Нас приглашали - да, было такое. Наши, украинцы. Но мы узнавали, что там будут россияне, и отказывались от предложений. Не заслуживают россияне слышать украинских певцов. Они достойны лишь получить билеты на концерт Кобзона", - добавил он.

Также знаменитость отметил, что, к счастью, рынок постепенно восстанавливается и появляются запросы на коммерческие выступления.

"Последний корпоратив - это свадьба во Львове. Люди продолжают жить, и я не считаю, что праздновать личные праздники сейчас нецелесообразно", - поделился мнением Melovin.

Недавно известный комик прокомментировал скандал с MELOVIN из - за шуток о ЛГБТ.

Также мы писали о 5 украинских звездах, которых умоляли выступать в России, но они не изменили себе.

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