"Лишь бы не у россиян". Melovin ответил, почему не откажется выступать на корпоративах депутатов
Певец Melovin заявил, что не собирается отказываться от выступлений на корпоративах депутатов, даже если он получит за это множество хейта от украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для OBOZ.UA.
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По словам Melovin, из-за непростых времен артистам не приходится перебирать, где выступать.
Лично он не откажется развлекать состоятельных украинцев или депутатов. Но это в случае, если среди заказчиков нет россиян.
"Дай Бог, чтобы был заказ. Потому что каждая команда - это семьи. Никто, кроме нас, о них не подумает. Поэтому я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев по одной причине: за мной стоят люди. И чихать я хотел на хейт. Лишь бы не у россиян выступать - вот такая моя позиция", - сказал певец.
Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
"Нас приглашали - да, было такое. Наши, украинцы. Но мы узнавали, что там будут россияне, и отказывались от предложений. Не заслуживают россияне слышать украинских певцов. Они достойны лишь получить билеты на концерт Кобзона", - добавил он.
Также знаменитость отметил, что, к счастью, рынок постепенно восстанавливается и появляются запросы на коммерческие выступления.
"Последний корпоратив - это свадьба во Львове. Люди продолжают жить, и я не считаю, что праздновать личные праздники сейчас нецелесообразно", - поделился мнением Melovin.