Зірка "Фабрики зірок" чесно зізнався, чи боїться мобілізації

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця Славі Дьоміну.

Чи боїться Вадим Олійник мобілізації

Зі слів артиста, йому трохи страшно від думок про те, що може прийти повістка.

"Трошки страшно буває. Але я спілкуюся з військовими, дізнаюсь, що і як взагалі. Мені розповідають щос", - поділився співак.

Олійник каже, що його лякає саме невідомість.

"Те, що ти не знаєш, що буде взагалі. Ти не знаєш, як це, як реагувати, як поведе себе твій організм. Іноді ти думаєш: "я герой, я зараз піду (на війну, - прим. Ред). А потім вмикаються інстинкти", - сказав Вадим.

Крім того, зірка "Фабрики зірок" не приховує: він боїться смерті.

“Починаєш думати про те, що я ще не все зробив, що я хотів у житті”, - поділився думками артист.

Що відомо про Вадима Олійника

Олійник - український співак, який став відомим завдяки вокальному проєкту "Фабрика зірок", де здобув перемогу разом із Володимиром Дантесом. Після завершення шоу дует випустив кілька хітів, які були популярні на радіостанціях і танцмайданчиках.

Однак незабаром гурт раптово припинив своє існування. Нині Дантес часто радує шанувальників новими піснями та кліпами, а про Вадима майже нічого не чути.

Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)