ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Фабрики зірок" чесно зізнався, чи боїться мобілізації

Четвер 01 серпня 2024 17:43
UA EN RU
Зірка "Фабрики зірок" чесно зізнався, чи боїться мобілізації Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексучасник дуету "ДіО.фільми" Вадим Олійник висловився про страх мобілізації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця Славі Дьоміну.

Чи боїться Вадим Олійник мобілізації

Зі слів артиста, йому трохи страшно від думок про те, що може прийти повістка.

"Трошки страшно буває. Але я спілкуюся з військовими, дізнаюсь, що і як взагалі. Мені розповідають щос", - поділився співак.

Олійник каже, що його лякає саме невідомість.

"Те, що ти не знаєш, що буде взагалі. Ти не знаєш, як це, як реагувати, як поведе себе твій організм. Іноді ти думаєш: "я герой, я зараз піду (на війну, - прим. Ред). А потім вмикаються інстинкти", - сказав Вадим.

Крім того, зірка "Фабрики зірок" не приховує: він боїться смерті.

“Починаєш думати про те, що я ще не все зробив, що я хотів у житті”, - поділився думками артист.

Що відомо про Вадима Олійника

Олійник - український співак, який став відомим завдяки вокальному проєкту "Фабрика зірок", де здобув перемогу разом із Володимиром Дантесом. Після завершення шоу дует випустив кілька хітів, які були популярні на радіостанціях і танцмайданчиках.

Однак незабаром гурт раптово припинив своє існування. Нині Дантес часто радує шанувальників новими піснями та кліпами, а про Вадима майже нічого не чути.

Зірка &quot;Фабрики зірок&quot; чесно зізнався, чи боїться мобілізації

Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

Раніше відомий український співак зізнався, чому не вступив до лав ЗСУ.

Також Melovin відповів, чому не відмовиться виступати на корпоративах депутатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Мобілізація в Україні
NEWS
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу