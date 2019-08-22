Закон про "евробляхи" набув чинності: що загрожує українським водіям

Закон про евробляхи набув чинності - що загрожує водіям (Колаж РБК-Україна)

Водії автомобілів з "евробляхами" можуть поки сильно не нервувати

З 22 серпня в Україні набув чинності закон про "евробляхи", згідно з яким 25% знижки на розмитнення автомобілів діяти більше не будуть, а самі водії можуть отримати величезний штраф за порушення строків митного режиму автомобіля на іноземній реєстрації. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв внести законопроект про відстрочку штрафів за нерозмитнені автомобілі для розгляду на першому засіданні нової Верховної Ради.

Проте засідання відбудеться тільки в кінці серпня, а до того водії, які порушили закон, повинні бути оштрафовані. Згідно з новим законом, поліція має право накласти штраф у розмірі 17 тисяч гривень за прострочену реєстрацію від 10 до 20 діб. За прострочення від 20 до 30 діб – штраф складе вже 85 тисяч гривень, за прострочення понад 30 днів – 170 тисяч гривень або конфіскацію транспортного засобу.

Закон про "евробляхах" набув чинності 22 серпня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, штрафи будуть відтерміновані на три місяці.

"Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці. Ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче на сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати", - сказав він і додав, що штрафувати з 22 серпня водіїв не почнуть, так як у поліції немає доступу до митних баз і перевірити автомобіль на порушення строків в'їзду немає технічної можливості.

"Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією та митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів", - додав заступник голови Офісу президента.

Тобто, поліція має право зупинити автомобіль на "евробляхах" і перевірити документи, а ось оштрафувати водія – поки не вийде.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у МОЗ посилили отримання медичної довідки для водіїв.

А також розповідали про те, що в Кабміні анонсували нові правила розмитнення "евроблях".