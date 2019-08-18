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Колосальні штрафи: на українців чекають нові неприємності

STYLERЖиття    18.08.2019 - 15:24
Колосальні штрафи: на українців чекають нові неприємності
З 24 серпня евробляхеров чекають штрафи (фото: колаж РБК-Україна)

Каральні заходи почнуть діяти з 24 серпня

Вже з 24 серпня почнуть діяти неабиякі санкції, які передбачені для українських користувачів авто з єврономерами. Які неприємності можуть чекати українців, поділилися "ФАКТИ".

За керування машиною іноземної реєстрації власникам машин загрожує стягнення у розмірі 8500 гривень, а при повторному такому порушенні протягом року - штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування на рік і з оплатним вилученням транспорту.

Правоохоронці вправі з'ясувати, чи не порушені вимоги до її управління та терміни перебування на території України. Якщо такі є, поліцейські можуть накласти штраф.

Однак штрафи в 170 тисяч гривень, які почнуться вже на День незалежності, багато хто вважає невиправдано високими. До речі, президент дав зрозуміти, що не скидає з рахунків виниклу проблему.

"23 серпня у нас крайній день. Ми повинні домовитися з поліцією, відстрочити ще, поки нова Верховна Рада не запрацює і ми не приймемо новий законопроект", - заявив Володимир Зеленський на зустрічі з активістами в Черкасах.

Колосальні штрафи: на українців чекають нові неприємностіВолодимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Також ми писали про те, що власники евроблях не поспішають узаконювати свої автомобілі через ряд причин.

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