Закон о "евробляхах" вступил в силу: что грозит украинским водителям

Закон о евробляхах вступил в силу - что грозит водителям (Коллаж РБК-Украина)

Водители автомобилей с "евробляхами" могут пока сильно не нервничать

С 22 августа в Украине вступил в силу закон о "евробляхах", согласно которому 25% скидки на растаможку автомобилей действовать больше не будут, а сами водители могут получить огромный штраф за нарушение сроков таможенного режима автомобиля на иностранной регистрации. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании новой Верховной Рады.

Однако заседание состоится только в конце августа, а до того водители, которые нарушили закон, должны быть оштрафованы. Согласно новому закону, полиция имеет право наложить штраф в размере 17 тысяч гривен за просроченную регистрацию от 10 до 20 суток. За просрочку от 20 до 30 суток – штраф составит уже 85 тысяч гривен, за просрочку свыше 30 дней – 170 тысяч гривен или конфискация транспортного средства.

Закон о "евробляхах" вступил в силу 22 августа (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, штрафы будут отсрочены на три месяца.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать", - сказал он и добавил, что штрафовать с 22 августа водителей не начнут, так как у полиции нет доступа к таможенным базам и проверить автомобиль на нарушение сроков въезда нет технической возможности.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - добавил заместитель главы Офиса президента.

То есть, полиция имеет право остановить автомобиль на "евробляхах" и проверить документы, а вот оштрафовать водителя – пока не получится.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минздраве ужесточили получение медсправки для водителей.

А также рассказывали о том, что в Кабмине анонсировали новые правила растаможки "евроблях".