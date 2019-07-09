Євробляхи в Україні: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський дав обіцянку власникам "євроблях"

Проблему "євроблях" в Україні Володимир Зеленський пообіцяв вирішити в найближчому майбутньому. Про це президент України сказав під час зустрічі з "євробляхерами" на Закарпатській митниці.

Зокрема, Зеленський запевнив автомобілістів, що після виборів у Раду законодавство про розмитнення автомобілів на єврономерах буде переглянуто, і власникам таких машин не доведеться боятися "драконівських штрафів", які їм загрожують вже в серпні.

За словами президента, зараз вирішити це питання не представляється можливим, так як ще не сформовано новий парламент. Але відразу ж після виборів народні депутати займуться проблемою "євроблях".

Зеленський сподівається, що політики нового скликання Верховної Ради не просто дослухаються до його побажань, але і перестануть ігнорувати його ініціативи в цьому питанні.

Зеленський зустрівся з "євробляхерами"

Відзначимо, що не так давно глава президентської партії Дмитро Разумков заявив, що прописувати законодавство потрібно таким чином, щоб у кожного українця була реальна можливість купити нормальний автомобіль за прийнятну вартість.

Нагадаємо, що нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів в Україні повинні були почати діяти з 22 серпня 2019 року.