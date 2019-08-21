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Офіс президента заявив про відстрочку штрафів для власників "евроблях"

Новини » Політика    21.08.2019 - 15:03
Офіс президента заявив про відстрочку штрафів для власників "евроблях"
Фото: Руслан Рябошапка (oldminjust.gov.ua)

Штрафи будуть відстрочені на три місяці

Штрафи для власників автомобілів на єврономерах відстрочать ще на три місяці. Про це заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка за підсумками наради у Міністерстві інфраструктури, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський вносив до Верховної ради 8 скликання відповідний законопроект, але депутати його не прийняли. Проте пообіцяв, що цей законопроект буде прийнятий Радою 9 скликання.

"Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці. Ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче на сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати", - заявив він.

Формально штрафи за "евробляхи" набирають чинності 22 серпня, але заступник голови Офісу президента зазначив, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду або немає. Тобто зупиняти "евробляхи" поліція зупиняти право має, а штрафувати де-факто не може.

"Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією та митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській області чоловік на "евробляхе" прорвав кордон після того, як йому повторно відмовили в можливості ввезення автомобіля. Прикордонники двічі затримували чоловіка, який намагався ввезти "евробляху" через автомобільний пункт пропуску "Ужгород". Зокрема, після того, як він отримав картку відмови за порушення, чоловік замість повернення в Словаччину на швидкості попрямував у бік Ужгорода. Прикордонний наряд затримав його і штраф.

Крім того, у Державній фиксальной службі назвали найдорожчі і найдешевші розмитнені "евробляхи".

Відзначимо, через механізми пільгового розмитнення до бюджету України надійшло 13,6 млрд гривень.

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