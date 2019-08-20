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Халява більше не пройде: в МОЗ посилили отримання медичної довідки для водіїв

STYLERЖиття    20.08.2019 - 08:41
Халява більше не пройде: в МОЗ посилили отримання медичної довідки для водіїв
МОЗ запустить новий реєст довідок для водіїв (Колаж РБК-Україна)

Водіям доведеться проходити повний медогляд, так як фіктивну довідку буде купити неможливо

У Міністерстві охорони здоров'я розробили спеціальний механізм, який не дозволить майбутнім водіям уникнути проходження медогляду. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

З 2020 року Міністерство охорони здоров'я запустить спеціальний реєстр для водіїв, який зробить неможливим придбання фіктивних медичних довідок. Для того, щоб отримати результати медогляду, українцям доведеться особисто відвідати медичний заклад, отримати на руки спеціальний бланк із захисним штрих-кодом і пройти обстеження.

В Україні процвітає цілий підпільний бізнес з виготовлення довідок. Українцям часто не потрібно навіть нікуди ходити самостійно, достатньо лише кількох кліків в тематичних групах в Viber або Telegram - і довідка готова.

Однак у МОЗ нагадують, що за видачу фіктивних довідок несе відповідальність не тільки той, хто її придбав, але і той, хто її видав.

Якщо водій отримав таку довідку незаконним чином, а потім потрапив в ДТП, то поліція буде перевіряти справжність таких довідок в першу чергу. Через фіктивну довідки водій також може позбутися права керувати автомобілем.

Дана довідка є обов'язковою при отриманні прав на водіння автомобільних засобів. Майбутній водій повинен пройти обстеження у хірурга, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога і терапевта. І якщо у водія, який здійснить аварію, буде виявлено хронічне захворювання, то відповідальність понесуть всі – і водій, і головний лікар, і голова комісії, який підписують довідку.

До чого призводить купівля фіктивних довідок (Відео: YouTube/Сніданок 1+1)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що батькам зробили важливе попередження про щеплення і пояснили, хто зможе відвідувати дитячий колектив без довідки.

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