У Кабміні анонсували нові правила розмитнення "євроблях"

Фото: Юрій Лавренюк (УНІАН)

Новий законопроект мають підготувати протягом трьох місяців

У Міністерстві інфраструктури України прийняли рішення про створення робочої групи, яка повинна розробити новий законопроект щодо врегулювання порядку розмитнення автомобілів на єврономерах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Мінінфраструктури Юрія Лавренюка.

Новий законопроект повинен буде створити чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів, як нових, так і вживаних, які знаходяться або будуть ввезені на митну територію держави.

Робоча група повинна розробити нові правила розмитнення за час відстрочки санкцій. Очолювати групу буде Владислав Криклий, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду голови транспортного комітету Верховної ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 серпня Офіс президента Зеленського заявив про те, що штрафи для власників "євроблях" будуть відстрочені на три місяці. Формально вони повинні були набути чинності 21 серпня.

Також повідомлялося, що навесні в Закарпатській області чоловік на "євроблясі" прорвав кордон. На такий вчинок чоловік пішов після того, як йому повторно відмовили в можливості ввезення автомобіля.