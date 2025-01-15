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Защитник "Азовстали" Михаил Дианов впервые показал свою невесту (фото)

Среда 15 января 2025 07:30
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Защитник "Азовстали" Михаил Дианов впервые показал свою невесту (фото) Михаил Дианов (фото: facebook.com/p/Михаил-Александрович-Дианов)
Автор: Иванна Пашкевич

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов который недавно объявил, что женится во второй раз, впервые показал свою невесту.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram морского пехотинца.

На этот раз Михаил поделился фото с любимой в полный рост, хотя в предыдущем посте, в котором мужчина сообщил о помолвке, он скрыл ее лицо.

"Вот такая она у меня", - подписал снимок Дианов.

Защитник &quot;Азовстали&quot; Михаил Дианов впервые показал свою невесту (фото)

Михаил Дианов с возлюбленной (фото: instagram.com/dianovmiha)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали комплиментами избранницу морпеха и пожелали паре счастливой семейной жизни.

  • З Богом. Благословення вашій родині
  • Гарна
  • Всього лише найкращого вам
  • Вау, яке ж миле фото
  • Хай вам щастить!!! А лихо обходить стороною!!
  • Фото дуже класне.. вона красуня

Что известно о личной жизни Михаила Дианова

Более 13 лет назад защитник развелся с женой Ольгой. Бывшие супруги имеют общую дочь Екатерину. После того, как морской пехотинец вернулся из российского плена, он признался, что до сих пор испытывает чувства к своей экс-супруге, но сомневался, стоит ли ей предлагать возобновление отношений из-за страха отказа.

В конце прошлого года в сети появилось фото, на котором Михаил запечатлен вместе с Ольгой и Екатериной. "Наконец-то семья снова вместе", - подписал он снимок.

Защитник &quot;Азовстали&quot; Михаил Дианов впервые показал свою невесту (фото)

Михаил Дианов с экс-женой и дочкой (фото: instagram.com/dianovmiha)

Это спровоцировало волну слухов среди поклонников о возможном воссоединении супругов. Однако впоследствии сам Дианов опроверг эти предположения.

К слову, ранее Рамина призналась, как бойфренд-военный относится к ее командировкам на фронт.

Также 39-летняя Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве.

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