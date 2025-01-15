Защитник "Азовстали" Михаил Дианов впервые показал свою невесту (фото)
Защитник "Азовстали" Михаил Дианов который недавно объявил, что женится во второй раз, впервые показал свою невесту.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram морского пехотинца.
На этот раз Михаил поделился фото с любимой в полный рост, хотя в предыдущем посте, в котором мужчина сообщил о помолвке, он скрыл ее лицо.
"Вот такая она у меня", - подписал снимок Дианов.
Михаил Дианов с возлюбленной (фото: instagram.com/dianovmiha)
Реакция юзеров
Пользователи сети засыпали комплиментами избранницу морпеха и пожелали паре счастливой семейной жизни.
- З Богом. Благословення вашій родині
- Гарна
- Всього лише найкращого вам
- Вау, яке ж миле фото
- Хай вам щастить!!! А лихо обходить стороною!!
- Фото дуже класне.. вона красуня
Что известно о личной жизни Михаила Дианова
Более 13 лет назад защитник развелся с женой Ольгой. Бывшие супруги имеют общую дочь Екатерину. После того, как морской пехотинец вернулся из российского плена, он признался, что до сих пор испытывает чувства к своей экс-супруге, но сомневался, стоит ли ей предлагать возобновление отношений из-за страха отказа.
В конце прошлого года в сети появилось фото, на котором Михаил запечатлен вместе с Ольгой и Екатериной. "Наконец-то семья снова вместе", - подписал он снимок.
Михаил Дианов с экс-женой и дочкой (фото: instagram.com/dianovmiha)
Это спровоцировало волну слухов среди поклонников о возможном воссоединении супругов. Однако впоследствии сам Дианов опроверг эти предположения.